Há os trambolhões dos miúdos, com efeito e choro, as quedas das mulheres que terminam, se for preciso, em triplo mortal para disfarçar, as dos homens, sempre arreliados com os elementos, as dos idosos de que se diz serem perigosas, e depois as de Jennifer Lawrence. Em maio, na passadeira quando caminhava para a apresentação do filme ‘X-Men: Apocalypse’, enrolada no vestido branco Dior, que lhe chegava aos pés, como em novembro passado na estreia em Madrid do último filme da trilogia ‘Os Jogos da Fome’.









