Sabemos que o fim do mundo – pelo menos segundo Mário Cesariny – começa às quatro da tarde, quando o comércio fecha, um par de horas depois de o céu ter ficado brilhante e escuro. Às cinco e picos aparece o Diabo no Rossio. Sobre o poeta, pintor e um dos mestres do surrealismo português está até fevereiro uma exposição no MAAT, à beira-Tejo, em Lisboa.









