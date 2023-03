A minha relação com a tecnologia da sociedade de informação começou mal, numa pequena biblioteca de uma escola pública, com instalações provisórias, em frente a um ZX Spectrum, com uma chusma barulhenta de outros miúdos.



Quem se queixa da escola atual não se lembra como era nos anos 80. Mais tarde ainda encontrei nas redações uma desconfiança de gato em relação à Internet e depois habituámo-nos todos.









