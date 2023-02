Portugal nos anos 70, pós-revolução, andou para as cidades à procura de melhores condições de vida. Cresceu a urbe no litoral, desordeira, em blocos de má arquitetura, loteamentos clandestinos e finalmente, empréstimos bonificados, a forma como o Estado ajudou ao sonho da casa própria.



Boa parte dos blocos de prédios, de traça monocórdica, construídos por empreiteiros com mau gosto, ainda hoje persiste em boa parte das cidades portuguesas de norte a sul do País.









