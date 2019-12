Mais velhos em 2020

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Pela primeira vez na História do Mundo, em 2020 haverá mais pessoas com mais de 30 anos do que com menos. As Nações Unidas dizem que este fenómeno representa o triunfo do desenvolvimento - há séculos, um homem ou uma mulher com 50 anos de idade estaria no final da vida, condenado pela falta de higiene, pela incapacidade de cura, pela leviandade com que se olhava a vida alheia e pela facilidade com que se a tirava também. Por isso será... < br />