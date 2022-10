Narayana Murthy soube do nascimento da filha, em abril de 1980, através de um amigo porque não tinha dinheiro para ter um telefone em casa. Hoje em dia é o ‘Bill Gates da Índia’ e aquela sua filha muda-se para o nº 10 de Downing Street com o marido, Rishi Sunak, agora eleito líder dos conservadores e, portanto, primeiro-ministro do Reino Unido.









