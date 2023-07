Nicolau II, a mulher e os filhos, bem como o médico e o criado pessoais do czar, a camareira e o cozinheiro deles foram enterrados 89 anos depois de terem sido executados pela revolução do proletariado. Sabe-se que ao longo do calvário da comitiva, de casa em casa, até à última em Ecaterimburgo, Ivan Kharitonov, o cozinheiro, adaptou as exigências reais à medida que estas se foram defrontando com a novidade da escassez.









