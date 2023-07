Diz-se por aí que uma das vantagens de se ter nascido antes do advento da Internet é não haver provas de todos os disparates e demais embaraços biográficos. O exemplar do rabo gordo, despido, na pose para o fotógrafo, com sorte irá amarelecer preso pelos cantinhos no álbum de família, entretanto desviado da casa dos pais para sítio seguro.









