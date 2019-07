O cabelo de Assunção

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Imaginemos Paulo Portas.Imaginemos que Paulo Portas, ainda líder do CDS, resolve pedir ajuda para escolher entre as alternativas propostas numa rede social ao risco sobre o lado direito que usa, a partir do qual arruma o cabelo ante o precipício da testa alta. Imaginemos que Paulo Portas, líder do CDS, está indeciso entre um corte que termina pouco depois das orelhas, franja para o lado, e os cabelos ondulados pelos ombros. Ridículo, certo? Por que ... < br />