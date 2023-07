Portugal é o país da União Europeia onde os jovens saem de casa mais tarde - com uma média de idade nos 33,6 anos, segundo os últimos dados do Eurostat. Nesta estatística somos nós e os gregos, os búlgaros, os croatas e os eslovacos - os ‘descamisados’ da UE. É por isso atual e não surpreende, a aparentemente inédita decisão do juiz do Supremo Tribunal de Justiça, que deliberou no sentido de um pai continuar a prover a pensão de alimentos à ex-mulher, devida ao sustento da filha de 21 anos de idade.









