O desquite do Livre

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Somos daquela geração em que as poucas telenovelas exibidas coloriam o quotidiano com palavras em português do Brasil. É desse tempo, quando divórcio ainda impressionava, o sinónimo desquite, palavra que agora serve melhor àquilo que aconteceu entre Livre e Joacine, essa breve felicidade conjugal, cujo divórcio com contornos novelescos foram sendo antecipados sem surpresa pelas cenas dos próximos capítulos. Desquitaram-se, né... < br />