Não sei se é sonho, se realidade, 125 euros a todos os trabalhadores com rendimentos até 2700 euros mensais - caso haja filhos, ainda o pagamento extraordinário de 50 euros por cada um que tenha até 24 anos de idade.



Sei, certamente, que à maioria dos contribuintes bastará um mês no supermercado - e sem as faturas do costume, agora mais salgadas - para se consumirem as migalhas de Costa antes do Pão por Deus.