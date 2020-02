O equívoco da eutanásia

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Começou com as primeiras andorinhas e terminou no mês em que o verão é mais bonito, setembro, com as dúvidas habituais, o que se poderia ter feito, como poderíamos tê-lo poupado, onde se falhou, quem falhou, qual o médico, o tratamento, o tempo de espera por isto ou aquilo, o que podia ter sido de mais ou de menos mas que em qualquer dos casos tê-lo-ia poupado a ser a sombra do que já tinha sido e ainda conservá-lo aqui mais ...