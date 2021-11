Em 45 anos, a abstenção em Legislativas galopou - é das coisas que intuímos sem precisarmos dos números. Um ano depois do final da ditadura, o direito recém-conquistado, o de votar em democracia, fez com que logo ali se tivesse fixado a maior participação numas eleições. De então para cá, neste País trôpego que somou desilusões aconteceu o mesmo que, geralmente, acontece a todas as coisas da vida que se dão por adquiridas: deixou-se de insistir.