O rés do chão cheio de beliches no prédio que ardeu na Mouraria, em Lisboa, onde dormiam imigrantes em ‘cama quente’ - esquema em que se paga para descansar algumas horas no colchão que vaga e assim sucessivamente -, mostra que os problemas da imigração em Portugal não estão confinados às estufas do Alentejo.









Ver comentários