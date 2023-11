É caso para perguntar o que aconteceria a Luís Montenegro se o Governo não tem caído. Deu que pensar vê-lo durante um discurso de 45 minutos em que fez um constrangedor ato de contrição, ao assumir que sabe que esperavam mais dele do que aquilo que foi "capaz de mostrar até agora". Valeu-lhe o tal "aplauso sentido" dos congressistas, certamente por estarem todos com os olhos postos no final do arco-íris (onde está o pote de ouro do poder).









