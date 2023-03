No dia em que revelou que 320 lares foram encerrados desde 2020 - 22 deles “de forma imediata” de tão maus que eram, a ministra da pasta revelou ainda a existência de 2587 lares no País, o que equivale a 103 000 lugares, num total de 280 000 respostas, incluindo apoio domiciliário e centros de dia. A ministra não parecia embaraçada com estes números, mas devia.









