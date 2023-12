A Europa tem estado a discutir que migrantes quer. Os acordos operacionais para fazer face aos fluxos de migração (cada vez maiores) têm, no entanto, passado ao lado da maioria dos europeus fechados nos seus quintais. O pacote, que já obteve o apoio da maioria dos países da União Europeia, inclui a recolocação do país de chegada, tal como são há décadas a Itália ou a Grécia, para o resto da UE, com penalidades por cabeça para os países que se neguem a cumprir a sua parte.









