Não há muito a ser dito para enfatizar melhor o horror, mas também a importância, do trabalho da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais na Igreja Católica.



Não creio que tenha havido quem despojado de toda a cegueira metafórica possa ter ficado realmente espantado com o relatório ontem apresentado e que confirma, pela força dos números, o abuso sexual de menores perpetrado no silêncio da Igreja portuguesa.









Ver comentários