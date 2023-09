Há uns dois anos, a Finlândia levou à bienal de arquitetura de Veneza uma exposição sobre a Puutalo Oy, empresa que produzia pré-fabricados de madeira que foram marcos do design residencial no século XX. Foi a exportação mais difundida da Finlândia - uma espécie de Ikea que, diga-se, é contemporânea da primeira empresa, pois nasceu igualmente da II Guerra Mundial, da democratização do design e da necessidade de consumo em escala e a baixo custo.









Ver comentários