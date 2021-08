As caixas de sapatos guardam as fotografias amarelas que têm no verso datas, locais, para a tua, da tua, do teu, amorzinho, com muita estima, consideração, até ao meu regresso; et cetera de histórias incompletas.Os álbuns servem para fotografias de casamentos a preto e branco, bebés ao colo dos padrinhos, nus em cima de um tapete branco, rabo para o ar, sentados, telefone na mão, canastra na cabeça, que estão presas pelos cantos.