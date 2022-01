A geração que viveu a infância na década de 70 sofreu horrores, mas aprendeu que se podia passar o Rubicão da orfandade sempre cheio de boas intenções, que a inclinação para a melancolia nos torna melhores e que no fim, apesar de todas as contrariedades, até a Clarinha podia voltar a andar. Tudo isto com os problemas inerentes na idade adulta.