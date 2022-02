Pato insonso

O deputado Reinaldo Gomes ficou para a história patusca a 2 de março de 1984 com a histriónica manifestação de "repulsa por mais este atentado à moral dos Portugueses, provocado, intencionalmente, pela RTP".Lembrámo-nos dele por ter morrido há dias, aos 90 anos, Monica Vitti. Símbolo da nova Itália saída do pós-guerra, por se parecer mais com as nórdicas do que, por exemplo, com a Sophia Loren, sobretudo aquela da personagem do filme de 1977 de Ettore Scola, ‘Una Giornata Particolare’, que estreou dois anos depois de ‘L’Anatra all’Arancia’, a comédia labrega de Luciano Salce.