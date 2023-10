A crise no Serviço Nacional de Saúde tem um efeito mais abrasivo para o Governo do que o último ano letivo inteiro de contestação dos professores, que provavelmente prolongar-se-á até às próximas férias de verão. Os professores acampados na rua, em manifestações ou em greve às aulas, como já vimos, espanta a opinião pública, perturba as famílias e os horários dos pais, mas não tem o potencial de prejuízo da rutura nos serviços hospitalares devido à recusa dos médicos em realizar mais do que as 150 horas extraordinárias previstas na lei.









