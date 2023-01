O Estado português construiu maioritariamente habitação pública para servir de mau exemplo e de desculpa a ideias xenófobas de partidos de que um dia ainda nos vamos arrepender. Habitação social não deveria ser só tijolo – mas é o que é. Mas não somos piores do que muitos dos outros Estados. Paris que inspirou Eça, não perdeu a mania mas escancara nos seus arrabaldes, em blocos de má arquitetura, a exclusão social, pasto ótimo para o radicalismo e a criminalidade.





Esta crónica é sobre os novos excluídos: a classe média que atualmente trabalha maioritariamente para pagar a casa onde vive. Gente que entre a prestação do imóvel, o transporte para o trabalho e a escola dos filhos perde todas as ambições que um dia teve. Um país que tem uma classe média sem ambições não tem futuro. O aumento do valor do imobiliário, compra e arrendamento, corre livremente do Príncipe Real a Setúbal, ao Porto - todos nós vamos um dia ser afetados por isso. O Canadá foi o primeiro país a tomar medidas radicais e proibiu a compra a investidores estrangeiros que não estejam a viver no país – será isso suficiente?