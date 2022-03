Julianne Moore, a Clarice Starling de Ridley Scott, na sequela do filme ‘O Silêncio dos Inocentes’, usa um vestido preto com decote vertical sobre o prato, e sapatos da Gucci, enquanto Hannibal Lecter alimenta à colherada o outro conviva, interpretado por Ray Liotta, com o próprio cérebro. Liotta, que é um polícia misógino, vai comendo, sempre acordado e a falar de alguma forma perplexo com o absurdo da situação de que não se apercebe.