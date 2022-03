Não garantimos que a anedota seja efetivamente contada na Rússia, mas corre que certa noite no Kremlin, o fantasma de Estaline apareceu a Putin. No poder desde que Ieltsin capitulou, sem que sanção ou censura o tenham realmente incomodado, Putin pôde por isso com tranquilidade perguntar à alma penada o que poderia fazer para tornar a Rússia grande outra vez - que é o tipo de pergunta que ocorre sempre aos loucos de todos os tempos e latitudes.