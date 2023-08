Em 2017 estive, três meses depois do grande incêndio, em Pedrógão Grande. Andei sobre a terra coberta pelo manto negro da destruição - e no final, de regresso a Lisboa, lembro-me de ter de deitar para o lixo os ténis que levava calçados; as solas derreteram e simplesmente descolaram totalmente como duas línguas.









Ver comentários