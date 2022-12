Sem-abrigo em Lisboa

Um homem sem-abrigo foi encontrado morto ao início da noite de sábado na Praça do Martim Moniz, em Lisboa, junto das arcadas do Hotel Mundial, a dois passos do Rossio, o coração da cidade.



A vítima, que já tinha queixas respiratórias e que terá ido ao hospital nos dias anteriores, acabou por sucumbir ao relento - e não se trata de aproveitar o infortúnio para fazer demagogia, mas subam da Praça do Martim Moniz, que já esteve na moda, até à entrada da Alameda Afonso Henriques, pela Avenida Almirante Reis multicultural, que em Portugal quer dizer, infelizmente, dos pobres, e vejam como se habita nas arcadas dos prédios.









