Sem defesa

O que ficou depois da retirada das tropas russas de Bucha e Irpin faz lembrar aquilo que vimos nos anos 90, durante a guerra na ex-Jugoslávia, quando a Europa se envergonhou de si mesma.



Corpos de civis na beira da estrada, viaturas cravejadas de balas, indivíduos com tiros na nuca, pelo menos uma vala comum, pessoas manietadas, relatos de abusos sexuais mostram que na retirada perderam-se de si mesmos os homens do Exército russo e as suas chefias porque o permitiram, mas acima de todos eles Vladimir Putin.









