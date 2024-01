Ter casa e dinheiro

As manifestações pela habitação em 19 cidades contaram com os líderes da esquerda. A causa está partidarizada. Depois dos protestos de abril e de setembro, as ruas voltaram a encher-se com gente que reivindica a regulação das rendas, a redução das prestações de crédito à habitação e a imposição de limites às licenças turísticas, entre outras medidas, que pretendem ser o antibiótico para a doença que começou em Lisboa – ligada a fenómenos que atingem a maioria das grandes capitais –, mas que, atualmente, contagia o Litoral ou de forma geral as cidades com polos universitários e turismo.









