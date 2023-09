Ainda os miúdos não ‘aqueceram’ os lugares. Creio que será assim que a maioria dos pais expressará a frustração por ver que a luta regressa à escola já este mês, com a paralisação dos professores, numa altura em que se regista a maior debandada de docentes aposentados da carreira - para os pais, isto nada tem a ver com a justeza das reivindicações, mas com a vida difícil da maioria das famílias.









