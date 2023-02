Parece que esgarça o tecido do País. Depois do confinamento imposto pela pandemia, com a guerra na Ucrânia, a crise económica e tudo aquilo que já estava mal antes de 2020 e continua, irrompem movimentos populistas, de extrema-direita ou que recuperam delírios americanos, mas também muitos outros, justos, como é o caso daquele que saiu no sábado à rua.









