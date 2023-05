Para pagar a guerra contra Luís XIV, a coroa inglesa resolveu taxar as janelas. A ideia de que as maiores eram em casas de ricos, que pagariam, acabou por ser de jerico, pois entaiparam-se as janelas, preferindo eles o escuro, a doença ou a morte a pagar o imposto.



Este caso costuma ser contado para mostrar como a tentativa da alteração de comportamentos através de imposições fiscais raramente surte logo o efeito esperado.









