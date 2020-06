Zoom nos olhos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Nestes meses de pandemia muita gente passa os dias em videochamadas ou em reuniões online, no Skype, no Teams, no Zoom, etc.Digitalmente, não se olha ninguém nos olhos. Olha-se, mas é para uma imagem num ecrã, não para os olhos de quem estamos a falar. No entanto, uma investigação recém-publicada na revista ‘Psychophysiology’, mostra que olhar nos olhos em videochamadas tem os mesmos efeitos psicológicos ...