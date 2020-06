Mil remédios

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Há mil maneiras, ou quase, de baixar de imediato o stress. Tente respirar fundo, uma e outra vez, devagar; contar lentamente até 10; telefonar a um amigo; falar com a mulher, com o marido, com os filhos sobre assuntos agradáveis; falar consigo próprio, focando mensagens positivas; correr, fazer jogging, ou ir ao ginásio; dormir mais tempo, com o quarto escuro e sem barulhos; pensar em situações difíceis, que foram ultrapassadas; constatar que ...