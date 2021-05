Uma das maneiras mais eficazes de ser mais ouvido, de ser mais influente, é ouvir os outros. Para começar, é estar calado. Depois, aprender algo de novo com o que dizem. Sobretudo com o que dizem de nós.As pessoas, no entanto, gostam mais de feedback positivo do que negativo. Não gostam de ouvir ‘não fizeste bem’, ‘enganaste-te’, ‘se fizesses de outra maneira…’, etc. Além disso, temos tendê...