Por vezes as vantagens estão do lado dos mais pequenos, dos mais fracos e dos menos inteligentes. Golias era um gigante, mas perdeu. O Porto de Mourinho, com um orçamento dez vezes inferior, eliminou o Manchester de Ferguson. Os melhores jogadores de xadrez não são os mais inteligentes. As infâncias mais difíceis, muitas vezes, são benéficas. E nem sempre os países mais fortes ganham as guerras.Há quatro mil anos, no ...