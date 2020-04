Bom da cabeça

O isolamento social, o medo de ser infectado, a impotência para mudar a situação, a falta de protecção, as dificuldades económicas acrescidas, as informações erradas e inadequadas, o medo e os boatos, o cansaço e a manutenção deste ambiente por vários meses, podem ter impactos psicológicos relevantes em cada um de nós e, por isso, na via quotidiana. Ter esta noção é importante ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento