Bons e maus contágios

Há mais contágios do que os dos vírus e doenças. Se os vírus se espalham por estarmos uns com os outros, outros fenómenos também se parecem propagar da mesma maneira. Desde o que fazemos nas redes sociais, às ajudas que damos, passando pela imitação e a aprendizagem, muito no dia-a-dia é algo contagioso.

Por exemplo, se lidera uma empresa, coordena um grupo de trabalho, chefia um departamento ou mesmo se conduz ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento