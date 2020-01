Crianças e ambiente

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.01.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Quando o ambiente, a natureza em geral, está em questão, as crianças têm uma sensibilidade especial do bem e do mal, da razoabilidade e da inaceitabilidade dos comportamentos, defendem dois estudos na revista científica ‘Journal of Environmental Psychology’. Trata-se de uma conclusão alinhada com o papel que os jovens estão a desempenhar no combate às mudanças climáticas.Os estudos mostram que as crianç... < br />