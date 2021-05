Os jovens hoje com 17 anos ou pouco mais, recém-entrados na idade adulta, os mais velhos da chamada geração Z (nascidos entre 1995 e 2010), são mais emocionais do que as gerações anteriores. Hoje em dia, o bem-estar, o autocontrolo e a emocionalidade tendem a ser mais baixos à medida que uma pessoa é mais nova, refere um estudo do ‘Journal of Personality’.