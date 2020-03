Meter o nariz

Fique a saber que um ligeiro cheiro a peixe, mesmo não consciente, tende a desenvolver as nossas capacidades analíticas, tende a fazer-nos pensar com mais rigor. É o que mostra uma investigação publicada na revista ‘Journal of Experimental Social Psychology’.

Em experiências sobre cultura geral e puzzles lógicos, levadas a cabo junto de um grupo de voluntários, alguns dos participantes ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento