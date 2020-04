Pensar e comer

O confinamento social dificulta pensar e facilita comer. Muito boa gente só pensa em comer. Pode ser o primeiro confinamento social da história em que, em geral, se aumente de peso…

As pessoas sentem-se aborrecidas, cansadas, sem nada de especial para fazer. Os estudos indicam mais dores de cabeça, menor capacidade de atenção, mais fadiga intelectual, menos cuidados com a higiene pessoal, mais problemas no sono, mais conflitualidade e mais…...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento