Perguntar é gostar

Numa conversa entre amigos ou conhecidos, mesmo que recém-conhecidos, fazer perguntas ajuda a que gostem de nós, defende um estudo do ‘Journal of Personality and Social Psychology’.Nas conversas analisadas, quando uma pessoa era instruída para fazer perguntas, o seu interlocutor tendia a considerá-la, em grau acima da média, como boa conversadora e agradável. Particularmente importantes parecem ser as perguntas de ‘follow up’... < br />