Quem gosta mais de estar sozinho

A resposta é mais complicada. Muito boa gente, talvez a maioria das pessoas, não gosta de estar só. Acha difícil suportar tempo sozinho. Mas outros, no entanto, procuram o tempo a sós, apreciam-no e não se queixam. Ora, quem gosta do quê?

A velha ideia de que as pessoas com personalidade extrovertida não gostam de estar sozinhas, e que as introvertidas só gostam é de estar sozinhas, está prestes a cair por terra....

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />