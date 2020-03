Sorrir online

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.03.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Nestes dias de quarentena vamos sorrir menos. Não apenas por a situação ser grave, mas também porque teremos menos interações face a face. E o sorriso, de facto e não representado em mensagens, acontece mais vezes nas interações físicas, no mundo aí fora, do que nas redes sociais, nos emails ou nos SMS.Sorrir faz-nos sentir bem e transmite isso mesmo aos outros. Comunica que apreciamos estar com eles. Quando ...