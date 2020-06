Um empurrão

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O metro da cidade de Victória, na Austrália, conseguiu que as pessoas usassem mais as escadas e menos os elevadores e as escadas-rolantes dando um empurrãozinho, isto é, pintando as escadas com imagens coloridas.Mas muitas vezes, o melhor empurrão é um auto-empurrão, uma pequena motivação, um primeiro passo, para fazer o que queremos, seja comer mais saudável, ler aquele livro, começar finalmente a poupanç...