Ver mal a questão

Na vida profissional e social quando se negoceia um acordo, uma nova combinação, as pessoas que se sintam financeiramente mais frágeis tendem a acreditar que a solução a encontrar só será boa para elas se for má para os outros.É o que mostra um estudo publicado no ‘Journal of Applied Psychology’, baseado em diversas experiências levadas a cabo junto de mais de 1000 voluntários.< br />