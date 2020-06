Visionar e recordar

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Quando o dia a dia não está fácil, pode aumentar-se a resistência e conseguir-se uma maior motivação focando situações positivas, quer tenham ocorrido no passado quer queiramos que venham a acontecer no futuro. Trata-se de recuperar ou de projetar significados especiais, que nos ajudem no presente.Recordando, revivendo episódios bonitos de que tenhamos orgulho, podemos sentir maior tranquilidade, podemos aumentar a nossa motivaç...